В Госдуме оценили принятие Радой закона об украинском языке

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие Верховной радой закона об исключительном использовании украинского языка.
В Госдуме оценили принятие Радой закона об украинском языке
  • Reuters

«Верховная рада почтила заслуги уходящего Порошенко и приготовила медвежью услугу президенту Зеленскому, ведь в стране нет других проблем, кроме как позаботиться об исключительности государственного языка», — отметил Бальбек.

По словам парламентария, Конституция Украины, где заложены свободы и права русскоязычного населения, в Верховной раде «покрылась мхом и паутиной».

«На пике популярности сегодня — уникальность украинского языка, титульной нации и гонения на русскоязычное население.  В сегодняшней Украине быть русским, говорить по-русски, соблюдать русские традиции — это всё равно что быть на прицеле», — заключил он.

Ранее Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.

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