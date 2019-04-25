В Госдуме оценили принятие Радой закона об украинском языке

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие Верховной радой закона об исключительном использовании украинского языка.

«Верховная рада почтила заслуги уходящего Порошенко и приготовила медвежью услугу президенту Зеленскому, ведь в стране нет других проблем, кроме как позаботиться об исключительности государственного языка», — отметил Бальбек.

По словам парламентария, Конституция Украины, где заложены свободы и права русскоязычного населения, в Верховной раде «покрылась мхом и паутиной».

«На пике популярности сегодня — уникальность украинского языка, титульной нации и гонения на русскоязычное население. В сегодняшней Украине быть русским, говорить по-русски, соблюдать русские традиции — это всё равно что быть на прицеле», — заключил он.

Ранее Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.