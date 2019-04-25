Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. При этом он не назвал причину, по которой покидает пост.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Енина.

Ранее несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили о намерении уйти в отставку. В частности, такое желание изъявили губернатор Николаевской области Алексей Савченко, глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка и губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

О решении уйти в отставку заявил также начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Как отметил депутат Рады Евгений Мураев, «стремительные самоотводы губернаторов отлично показывают, что они никогда не работали на страну».