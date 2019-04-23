На Украине подали иск о незаконной приватизации «украденной у народа фабрики»

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Лидер Социалистической партии Украины (СПУ) Илья Кива в эфире NewsOne заявил, что подал иск в суд о признании незаконным факта приватизации Кондитерской фабрики им. Карла Маркса в Киеве президентом страны Петром Порошенко.
На Украине подали иск о незаконной приватизации «украденной у народа фабрики»
  • © РИА Новости

«Как глава Соцпартии... подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моём понимании, украденной у украинского народа», — цитирует его Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу СПУ.

По словам Кивы, данное решение он принял после президентских выборов в стране, так как в настоящее время есть надежда на то, что дело будет рассмотрено «прозрачно».

Политик также выразил уверенность в том, что фабрика будет возвращена народу.

Отмечается, что в 1996 году Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen, которая принадлежит Порошенко. 

Ранее судьи Окружного административного суда Киева, принимавшие решение по поводу дела о денационализации «Приватбанка», подали иск против Петра Порошенко.

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