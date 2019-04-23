На Украине подали иск о незаконной приватизации «украденной у народа фабрики»
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«Как глава Соцпартии... подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моём понимании, украденной у украинского народа», — цитирует его Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу СПУ.
По словам Кивы, данное решение он принял после президентских выборов в стране, так как в настоящее время есть надежда на то, что дело будет рассмотрено «прозрачно».
Политик также выразил уверенность в том, что фабрика будет возвращена народу.
Отмечается, что в 1996 году Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen, которая принадлежит Порошенко.
Ранее судьи Окружного административного суда Киева, принимавшие решение по поводу дела о денационализации «Приватбанка», подали иск против Петра Порошенко.