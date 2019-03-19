Суд в Липецке поддержал решение доначислить фабрике Roshen 361,5 млн руб. налогов

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Арбитражный суд Липецкой области признал законным решение налоговых органов о доначислении более 361,5 млн рублей налогов и штрафов за 2012 год Липецкой кондитерской фабрике, принадлежащей корпорации Roshen украинского лидера Петра Порошенко.
Суд в Липецке поддержал решение доначислить фабрике Roshen 361,5 млн руб. налогов
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда Инну Семенскую.

«Суд решил в удовлетворении заявленных требований (компании Roshen относительно решения Межрайонной инспекции ФНС России. — RT) отказать», — уточнила она. 

Осенью 2018 года Порошенко заявил, что у него был бизнес в России, однако в настоящее время его нет и не может быть.

Летом 2017 года сообщалось о намерении Федеральной налоговой службы России взыскать с Липецкой кондитерской фабрики 150 млн рублей в связи с нарушениями, выявленными в ходе проверок за 2014—2015 годы.

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