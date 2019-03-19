Суд в Липецке поддержал решение доначислить фабрике Roshen 361,5 млн руб. налогов
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда Инну Семенскую.
«Суд решил в удовлетворении заявленных требований (компании Roshen относительно решения Межрайонной инспекции ФНС России. — RT) отказать», — уточнила она.
Осенью 2018 года Порошенко заявил, что у него был бизнес в России, однако в настоящее время его нет и не может быть.
Летом 2017 года сообщалось о намерении Федеральной налоговой службы России взыскать с Липецкой кондитерской фабрики 150 млн рублей в связи с нарушениями, выявленными в ходе проверок за 2014—2015 годы.