Порошенко рассказал о своём бизнесе в России

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, у него был бизнес в России, однако в настоящее время его нет и не может быть.
Порошенко рассказал о своём бизнесе в России
  • ©president.gov.ua

«У меня был бизнес в России... Но война всё поменяла. Теперь у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Не оправдываюсь. Наоборот, обвиняю своих политических оппонентов на Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в чёрном пиаре, в подыгрыше российской пропаганде, в жажде любой ценой прийти к власти», — цитирует УНН президента.

По его словам, он передал Roshen в доверительную собственность в 2016 году.

«А на днях компания, которая по поручению управляет моими активами, смогла договориться о продаже «Кузницы на Рыбацком». Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности, хочу в полной мере избежать конфликта интересов, так пусть у него будет другой собственник, исключительно отечественный», — добавил он.

Ранее гендиректор корпорации Roshen, которая принадлежит Порошенко, Вячеслав Москалевский заявил, что не намерен продавать фабрику в Липецке меньше чем за $200 млн.

Осенью 2016 года лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о бизнес-империи Порошенко в России, обвинив его в финансировании «агрессии против Украины», так как он платит налоги в бюджет России.

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