Киевские судьи подали иск против Порошенко
- Reuters
Об этом говорится на сайте суда.
«Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ путём внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных решений, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — указывается в заявлении.
Согласно тексту сообщения, власти страны, по мнению судей, комментируя вынесенный вердикт, допускали высказывания, которые представляют собой прямую угрозу «судебной системе Украины», а также являются посягательством на независимость и беспристрастность судей.
В связи с этим судьи требуют начать расследование в отношении Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Украины Якова Смолия.
Ранее судья Окружного административного суда Киева подал иск против Порошенко из-за бездействия президента.
16 апреля медиахолдинг «1+1 Медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подал иск в отношении Порошенко.
Порошенко со своей стороны выразил намерение подать в суд на телеканал «1+1» из-за «распространения лжи» и «дезинформации».