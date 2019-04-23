Киевские судьи подали иск против Порошенко

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Судьи Окружного административного суда Киева, принимавшие решение по поводу дела о денационализации «Приватбанка», подали иск против президента Украины Петра Порошенко.
Киевские судьи подали иск против Порошенко
  • Reuters

Об этом говорится на сайте суда.

«Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ путём внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных решений, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — указывается в заявлении.

Согласно тексту сообщения, власти страны, по мнению судей, комментируя вынесенный вердикт, допускали высказывания, которые представляют собой прямую угрозу «судебной системе Украины», а также являются посягательством на независимость и беспристрастность судей.

В связи с этим судьи требуют начать расследование в отношении Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Украины Якова Смолия.

Ранее судья Окружного административного суда Киева подал иск против Порошенко из-за бездействия президента.

16 апреля медиахолдинг «1+1 Медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подал иск в отношении Порошенко.

Порошенко со своей стороны выразил намерение подать в суд на телеканал «1+1» из-за «распространения лжи» и «дезинформации». 

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