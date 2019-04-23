Загрузка мощностей на Мозырском НПЗ в Белоруссии снижена на 40%

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал, что «из-за поступления некачественной российской нефти» загрузка мощностей на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Белоруссии снижена на 40%.

«Вынужденно была снижена загрузка и в ОАО «Нафтан», и на Мозырском НПЗ. Мы пошли на снижение загрузки примерно на 40% на Мозырском заводе и примерно на 50% — на «Нафтане», — приводит его слова БЕЛТА.

Сизов также отметил, что в настоящее время специалисты принимают меры по минимизации поставок сырья, качество которого не соответствует ГОСТу.

В частности, некачественное сырьё разбавляют другими сортами нефти.

«На Мозырском НПЗ выявлены пропуски на 11 теплообменных трубках аппаратов воздушного охлаждения... оперативный ремонт которых ведётся в круглосуточном режиме», — уточняет агентство.

Ранее Сизов сообщил, что Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о необходимости как можно скорее закончить модернизацию двух крупных НПЗ страны.