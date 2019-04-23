Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России
- Reuters
Об этом сообщает портал правительства Украины.
По его словам, введение Россией ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину является очередным проявлением гибридной агрессии.
«Сейчас мы внедряем меры, чтобы минимизировать последствия таких действий и снижать зависимость. Перед нами целый мир, надо находить новых партнёров», — отметил Гройсман.
18 апреля стало известно о введении Россией запрета на экспорт нефти на Украину.
В «Укртатнафте», комментируя такое решение, отметили, что это может привести к коллапсу экономики Украины.
Эксперт Александр Дудчак прокомментировал НСН введение запрета.
Подробнее — в материале RT.