Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России
  • Reuters

Об этом сообщает портал правительства Украины.

По его словам, введение Россией ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину является очередным проявлением гибридной агрессии.

«Сейчас мы внедряем меры, чтобы минимизировать последствия таких действий и снижать зависимость. Перед нами целый мир, надо находить новых партнёров», — отметил Гройсман.

18 апреля стало известно о введении Россией запрета на экспорт нефти на Украину. 

В «Укртатнафте», комментируя такое решение, отметили, что это может привести к коллапсу экономики Украины.

Эксперт Александр Дудчак прокомментировал НСН введение запрета

Подробнее — в материале RT.

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