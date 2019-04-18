Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России

Короткая ссылка
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Он отметил, что не знаком глубоко с этой проблемой и не изучил её, передаёт Интерфакс-Украина.

«Мне не стыдно в этом признаться. Я думаю, что всегда необходимо класть на карту все возможные варианты в любой задаче. В этой задаче, я думаю, надо искать альтернативные поставки. Может быть, искать их в западных странах», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о мерах, которые могут быть приняты в ответ на ограничения поставок нефти из России.

18 апреля стало известно, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину. 

В компании «Укртатнафта», комментируя такое решение, отметили, что это может привести к коллапсу экономики Украины.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить