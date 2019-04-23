Гройсман заявил о намерении создать новую политическую силу

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что собирается создать новую политическую силу для участия в выборах в Верховную раду, которые состоятся осенью 2019 года.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять», — цитирует его «Новое время».

По его словам, у него уже есть не только идеи, которые он намерен реализовать в новом парламенте, но и понимание того, как их воплотить в жизнь.

Также Грйосман отметил, что в стране необходимо изменить избирательную систему ещё до проведения парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Надежда Савченко со своей партией планирует принять участие в парламентских выборах осенью. 

22 апреля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости формирования нового украинского правительства, не дожидаясь очередных парламентских выборов.

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