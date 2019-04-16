Эксперт оценил намерение Савченко участвовать в парламентских выборах

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал RT планы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко со своей партией принять участие в парламентских выборах осенью.

«А почему бы и нет? Она сейчас жаждет активной деятельности. У неё, как говорится, накипело. Особенно из-за чувства несправедливости. Она вполне могла бы наворотить дел», — отметил эксперт.

Политолог сомневается в том, что Савченко сможет действовать как «самостоятельная сила».

«Скорее всего, она к кому-то примкнёт, к более известной политической силе. Я думаю, на неё как на политическую личность будет спрос», — заключил Дудчак.

Ранее сообщалось, что Савченко со своей партией планирует принять участие в парламентских выборах осенью.