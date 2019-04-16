Эксперт оценил намерение Савченко участвовать в парламентских выборах

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева, Полина Полетаева
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал RT планы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко со своей партией принять участие в парламентских выборах осенью.
Эксперт оценил намерение Савченко участвовать в парламентских выборах
  • Reuters

«А почему бы и нет? Она сейчас жаждет активной деятельности. У неё, как говорится, накипело. Особенно из-за чувства несправедливости. Она вполне могла бы наворотить дел», — отметил эксперт.

Политолог сомневается в том, что Савченко сможет действовать как «самостоятельная сила».

«Скорее всего, она к кому-то примкнёт, к более известной политической силе. Я думаю, на неё как на политическую личность будет спрос», — заключил Дудчак.

Ранее сообщалось, что Савченко со своей партией планирует принять участие в парламентских выборах осенью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить