В Совфеде оценили результаты экзитпола на выборах президента Украины

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT результаты национального экзитпола, согласно которым кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства с 73,2% голосов.
В Совфеде оценили результаты экзитпола на выборах президента Украины
  • Reuters

«Результаты выборов президента Украины — это итог «работы» команды Порошенко. Народ Украины больше никому не верит. Он устал и требует реальных перемен», — отметила Ковитиди.

По результатам национального экзитпола, Зеленский набирает 73,2% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 25,3%.

Порошенко признал своё поражение и отметил готовность «ввести в курс дела» Зеленского до инаугурации.

По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой

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