В Совфеде оценили результаты экзитпола на выборах президента Украины
- Reuters
«Результаты выборов президента Украины — это итог «работы» команды Порошенко. Народ Украины больше никому не верит. Он устал и требует реальных перемен», — отметила Ковитиди.
По результатам национального экзитпола, Зеленский набирает 73,2% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 25,3%.
Порошенко признал своё поражение и отметил готовность «ввести в курс дела» Зеленского до инаугурации.
По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой.