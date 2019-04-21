Эксперт оценил результаты экзитпола на выборах президента Украины

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал RT результаты национального экзитпола, согласно которым кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства с 73,2% голосов.

«После этих результатов, думаю, интенсифицируются переговоры в отношении будущего правительства и парламентской коалиции и в отношении места и роли Петра Порошенко в следующем политическом цикле. Результат при таком разрыве не вызывает сомнений», — отметил Бортник.

По результатам национального экзитпола, Зеленский набирает 73,2% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 25,3%.

В Государственной думе прокомментировали RT результаты национального экзитпола.