Эксперт оценил результаты экзитпола на выборах президента Украины
- Reuters
«После этих результатов, думаю, интенсифицируются переговоры в отношении будущего правительства и парламентской коалиции и в отношении места и роли Петра Порошенко в следующем политическом цикле. Результат при таком разрыве не вызывает сомнений», — отметил Бортник.
По результатам национального экзитпола, Зеленский набирает 73,2% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 25,3%.
В Государственной думе прокомментировали RT результаты национального экзитпола.