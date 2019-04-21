В Госдуме оценили лидерство Зеленского по результатам экзитпола

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT результаты национального экзитпола, согласно которым кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства с 73,2% голосов.
В Госдуме оценили лидерство Зеленского по результатам экзитпола
  • РИА Новости

По словам парламентария, у Зеленского есть шанс «остановить падение Украины в пропасть», но для этого, по мнению депутата, ему придётся решить «нетривиальную головоломку».

«Национальные интересы своей страны, как ни крути, требуют восстановления добрососедских отношений с Россией, я надеюсь, что новый президент пойдёт по этому пути», — заключил Белик.

По результатам национального экзитпола, Зеленский набирает 73,2% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 25,3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить