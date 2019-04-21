В Госдуме оценили лидерство Зеленского по результатам экзитпола

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT результаты национального экзитпола, согласно которым кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства с 73,2% голосов.

По словам парламентария, у Зеленского есть шанс «остановить падение Украины в пропасть», но для этого, по мнению депутата, ему придётся решить «нетривиальную головоломку».

«Национальные интересы своей страны, как ни крути, требуют восстановления добрососедских отношений с Россией, я надеюсь, что новый президент пойдёт по этому пути», — заключил Белик.

По результатам национального экзитпола, Зеленский набирает 73,2% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 25,3%.