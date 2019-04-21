В Госдуме оценили результаты экзитпола на выборах президента Украины

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT результаты национального экзитпола, согласно которым кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах главы государства.
В Госдуме оценили результаты экзитпола на выборах президента Украины
  • РИА Новости

По словам Бальбека, украинскому народу надоела тактика «политиков войны», поэтому, по мнению парламентария, выбор сделан в пользу «политика-переговорщика», которому ещё предстоит «показать себя».

«Люди ждут хоть какого-то решения по Донбассу — лишь бы оно работало. Херсонские фермеры хотели бы везти продукты в Крым, а родственники по обе стороны границ мечтают о комфортном переезде из России на Украину без «марш-броска» между блокпостами. Если новый украинский президент собирается решать эти вопросы, то его электорат не разочаруется», — заключил он.

По результатам национального экзитпола, Зеленский набирает 73,2% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 25,3%.

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