Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.

«При понимании всего мирового закулисья, всё равно скажу: Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки», — написала она в Facebook.

По её словам, это нужно, чтобы «в следующий раз не пришлось как сейчас отключать от голосования миллионы собственных граждан».

Ранее опубликованные результаты экзитпола на выборах президента Украины показали победу Владимира Зеленского (73,2% голосов).

Действующий лидер Пётр Порошенко получил 25,3%. Позднее глава государства признал победу Зеленского и заявил о готовности помочь своему оппоненту войти в курс государственных дел.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.