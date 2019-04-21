Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Захарова: Украина может осуществить перезагрузку
  • РИА Новости

«При понимании всего мирового закулисья, всё равно скажу: Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки», — написала она в Facebook.

По её словам, это нужно, чтобы «в следующий раз не пришлось как сейчас отключать от голосования миллионы собственных граждан».

Ранее опубликованные результаты экзитпола на выборах президента Украины показали победу Владимира Зеленского (73,2% голосов).

Действующий лидер Пётр Порошенко получил 25,3%. Позднее глава государства признал победу Зеленского и заявил о готовности помочь своему оппоненту войти в курс государственных дел.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить