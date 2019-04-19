Эксперт прокомментировал прошедшие на Украине предвыборные дебаты

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT прошедшие в Киеве на стадионе «Олимпийский» дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко — кандидатов на пост президента Украины.
Эксперт прокомментировал прошедшие на Украине предвыборные дебаты
  • Reuters

«Я считаю, что это чистое шоу, в котором не было никаких дебатов. И, учитывая формат этого мероприятия, ничего другого быть не могло. Безусловно, это в той или иной степени соответствовало предпочтениям Зеленского, а Порошенко был вынужден согласиться», — считает эксперт.

По его мнению, рейтинг Порошенко говорит о том, «как воспринимается то, что он сделал».

Ранее Порошенко заявил, что его политический оппонент Зеленский является «яркой обёрткой».

RT вёл прямую видеотрансляцию дебатов.

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