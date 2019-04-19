Порошенко назвал Зеленского яркой обёрткой

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его политический оппонент, кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский является «яркой обёрткой». Об этом он сказал в ходе дебатов.

Зеленский напомнил, что Порошенко приглашал его работать на принадлежащем ему украинском «5 канале». По словам Зеленского, он не пошёл туда потому, что является «свободным человеком».

Также он сообщил, что украинский президент не может быть олигархом, поскольку глава государства «должен быть с народом».

«Главный вопрос — понесёт ли уголовную ответственность предыдущая власть, в том числе вы. Будете ли вы, оказавшись в суде, говорить, что это месть или политическое преследование», — сказал он.

В свою очередь Порошенко призвал Зеленского извиниться перед журналистами «5 канала».

Порошенко отметил, что Зеленский — «хороший артист, возможно, хороший человек».

«Сегодня это не кот в мешке, а яркая обёртка, которая покрывает тех, кто в 2013 году сбежал с Украины, а теперь хочет вернуться под этой обёрткой и взять реванш», — сказал он.

Он заявил, что не позволит «котам в мешке и с обёртками разрушить страну».

Ранее Зеленский заявил, что собирается идти в президенты Украины на один срок.

RT ведёт прямую видеотрансляцию дебатов.