Порошенко на дебатах спросил Зеленского об Украине через пять лет

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов на стадионе в Киеве ответил на вопрос действующего украинского президента Петра Порошенко об Украине через пять лет.

Порошенко воспользовался своим правом и задал Зеленскому вопрос: «Где вы видите Украину через пять лет?»

«Я иду на один срок, и через пять лет будет другой президент. Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было», — ответил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина идёт в Европу, и пообещал защищать выбор украинцев.

«Украина выбрала путь в Европу, и это более важно. Украинцы заплатили очень большую цену: это жизни наших людей, жизни украинцев на «майдане». Вы не пророк, и я не Моисей, мы не можем куда-то вести Украину. Украина идёт в Европу, а вы сейчас, как гарант, должны защищать выбор украинцев. И я, если буду, если решат люди, тоже буду защищать европейский выбор украинцев», — добавил кандидат.

Ранее Зеленский в ходе дебатов заявил, что он является «результатом ошибок и обещаний Порошенко».

RT ведёт прямую видеотрансляцию дебатов.