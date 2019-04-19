Порошенко на дебатах спросил Зеленского об Украине через пять лет

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов на стадионе в Киеве ответил на вопрос действующего украинского президента Петра Порошенко об Украине через пять лет.
Порошенко на дебатах спросил Зеленского об Украине через пять лет
  • Reuters

Порошенко воспользовался своим правом и задал Зеленскому вопрос: «Где вы видите Украину через пять лет?»

«Я иду на один срок, и через пять лет будет другой президент. Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было», — ответил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина идёт в Европу, и пообещал защищать выбор украинцев.

«Украина выбрала путь в Европу, и это более важно. Украинцы заплатили очень большую цену: это жизни наших людей, жизни украинцев на «майдане». Вы не пророк, и я не Моисей, мы не можем куда-то вести Украину. Украина идёт в Европу, а вы сейчас, как гарант, должны защищать выбор украинцев. И я, если буду, если решат люди, тоже буду защищать европейский выбор украинцев», — добавил кандидат.

Ранее Зеленский в ходе дебатов заявил, что он является «результатом ошибок и обещаний Порошенко».

RT ведёт прямую видеотрансляцию дебатов.

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