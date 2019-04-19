Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко заявил, что он является «результатом ошибок и обещаний Порошенко».

Он рассказал, что в 2014 году сам поддерживал Порошенко, но ошибся. Кандидат добавил, что украинцы тогда не могли представить, что при Порошенко они будут «не жить по-новому, а выживать».

Также Зеленский считает, что Порошенко не сдержал обещаний прекратить конфликт в Донбассе и «обогащает лишь своих людей».

По словам Зеленского, украинцы голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого.

«Существует два Порошенко: первый — прекрасный оратор, специалист, он обычно появляется, когда есть камеры, а когда камеры выключаются — появляется Пётр Второй... Поэтому, господин Порошенко, я здесь со своей командой. Я совсем не политик, я обычный человек, который пришёл сломать эту систему. Я результат ваших ошибок и обещаний», — отметил он.

Ранее в Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко.

RT ведёт прямую видеотрансляцию дебатов.