На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко

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На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко
  • © Кадр трансляции

Во время дебатов Зеленский заявил, что является «результатом ошибок и обещаний Порошенко». В свою очередь, Порошенко назвал Зеленского «яркой обёрткой»

Также оба кандидата на сцене стадиона встали на колени.

RT вёл прямую видеотрансляцию дебатов.

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