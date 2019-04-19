На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко
На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
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Во время дебатов Зеленский заявил, что является «результатом ошибок и обещаний Порошенко». В свою очередь, Порошенко назвал Зеленского «яркой обёрткой».
Также оба кандидата на сцене стадиона встали на колени.
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