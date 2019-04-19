На Украине у пришедших на дебаты будут изымать овощи и фрукты

Пресс-секретарь МВД Украины Артём Шевченко заявил, что у пришедших на дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко будут изымать яйца, овощи и фрукты.

Об этом сообщает УНН.

По его словам, правоохранительные органы не позволят никому пронести на стадион, где будут проходить дебаты, оружие, а также предметы, которые могут быть использованы как оружие.

«Ни оружия, ни предметов, которые могут быть использованы как оружие, никаких вещей, которые легальные, которые можно купить, но которые могут быть использованы для нанесения вреда себе или окружающим, — газовые баллончики, петарды, фаеры, ножи, — никаких метательных предметов — яиц, овощей, фруктов — всё это будет на входах в здание изыматься», — сказал он.

По его словам, полиция будет проводить более тщательный обыск и осмотр гостей мероприятия, чем это обычно происходит во время спортивных соревнований.

Ранее Шевченко заявил, что к охране дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» планируется привлечь «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».