Аксёнов заявил, что не будет смотреть дебаты Порошенко и Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что не будет смотреть дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает kp.ru.

Аксёнов намерен продолжить работу на площадках Ялтинского международного экономического форума.

«К сожалению, у меня мероприятие на мероприятии. Прямо досада, что не удаётся увидеть дебаты, такое редкое шоу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на дебаты Зеленского и Порошенко реализованы все билеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли российский лидер Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины, однако отметил, что сам хотел бы посмотреть на это «любопытное зрелище».

Опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии 9—14 апреля, показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов. Так, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% готовы поддержать Зеленского, 25,4% — Порошенко.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал результаты опроса.