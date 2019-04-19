На Украине намерены провести новые испытания ракеты «Нептун»

На Украине заявили о планах провести в мае текущего года новые испытания ракеты «Нептун».

Как сообщает УНН, об этом рассказал генеральный конструктор КБ «Луч» Олег Коростылев во время рабочего совещания с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.

«Мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, который обеспечит защиту побережья Чёрного и Азовского морей», — отметил Турчинов в ходе беседы.

Ранее советник украинского президента Юрий Бирюков заявил, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.

9 апреля украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина владеет высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км. Он отметил, что в настоящее время военные проходят обучение, чтобы в дальнейшем уметь применять это оружие.

Военный эксперт, бывший начальник Зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с Nation News прокомментировал заявление Порошенко.