В Киеве украинские националисты начали марш в поддержку Порошенко
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что участники мероприятия, одетые в камуфляжную форму, собрались на Михайловской площади и впоследствии направились по Владимирской улице к стадиону.
Лозунг марша — «Выбираем не президента, выбираем будущее».
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