В Киеве украинские националисты начали марш в поддержку Порошенко

Украинские националисты в преддверии дебатов кандидатов в президенты страны Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» начали марш в центре Киева.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что участники мероприятия, одетые в камуфляжную форму, собрались на Михайловской площади и впоследствии направились по Владимирской улице к стадиону.

Лозунг марша — «Выбираем не президента, выбираем будущее».

Ранее Порошенко призвал своих сторонников прийти на дебаты в «Олимпийский», а также в фан-зону на Троицкой площади.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.