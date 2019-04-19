В Киеве украинские националисты начали марш в поддержку Порошенко

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Украинские националисты в преддверии дебатов кандидатов в президенты страны Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» начали марш в центре Киева.
В Киеве украинские националисты начали марш в поддержку Порошенко
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что участники мероприятия, одетые в камуфляжную форму, собрались на Михайловской площади и впоследствии направились по Владимирской улице к стадиону.

Лозунг марша — «Выбираем не президента, выбираем будущее». 

Ранее Порошенко призвал своих сторонников прийти на дебаты в «Олимпийский», а также в фан-зону на Троицкой площади.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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