Источник рассказал о ведущих и формате дебатов на Украине
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По информации издания, вести мероприятие будут журналисты Андрей Куликов и Елена Фроляк.
Дебаты начнутся с пятиминутных выступлений кандидатов, после чего пойдут вопросы.
Планируется, что от Порошенко и Зеленского будут по три артиста, которые выступят, пока на стадион будут заходить люди.
Ранее Порошенко призвал своих сторонников прийти 19 апреля на дебаты на стадион и в фан-зону.
По словам организаторов мероприятия, реализованы все билеты.