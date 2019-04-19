Источник рассказал о ведущих и формате дебатов на Украине

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Кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве ответят на три вопроса каждый. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
Источник рассказал о ведущих и формате дебатов на Украине
  • © Reuters / AFP

По информации издания, вести мероприятие будут журналисты Андрей Куликов и Елена Фроляк.

Дебаты начнутся с пятиминутных выступлений кандидатов, после чего пойдут вопросы. 

Планируется, что от Порошенко и Зеленского будут по три артиста, которые выступят, пока на стадион будут заходить люди.

Ранее Порошенко призвал своих сторонников прийти 19 апреля на дебаты на стадион и в фан-зону.

По словам организаторов мероприятия, реализованы все билеты

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