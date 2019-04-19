Порошенко призвал своих сторонников поддержать его на дебатах

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Президент Украины Пётр Порошенко призвал своих сторонников прийти на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве, а также в фан-зону на Троицкой площади.
Порошенко призвал своих сторонников поддержать его на дебатах
  • Reuters

«Мы должны сохранить и защитить Украину! 19 апреля нуждаюсь в вашей поддержке на дебатах на НСК «Олимпийский», — написал он в Facebook.

Поскольку всех желающих стадион не вместит, Порошенко попросил их собраться в фан-зоне в 18:00, чтобы «чётко заявить о неизменности евроатлантического курса».

«Не дадим превратить Украину в Малороссию», — добавил он.

Ранее Порошенко пообещал «достучаться до избирателя» любыми способами.

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся в 19:00.

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