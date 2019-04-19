Перед дебатами «Олимпийский» в Киеве проверяют на наличие взрывчатки

Сотрудники правоохранительных органов Киева проверяют стадион «Олимпийский» в преддверии дебатов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и действующего лидера страны Петра Порошенко.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя председателя Национальной полиции Украины Александра Фацевича.

«Всего правопорядок (на стадионе. — RT) будут обеспечивать более 10 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины и спасателей ГСЧС Украины», — уточнил он.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции завершают мероприятия по обеспечению безопасности во время дебатов.

«Взрывотехнические группы и кинологи проверяют территорию», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в центре Киева перекрыли движение в связи с предстоящими дебатами Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский».

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