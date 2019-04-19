Перед дебатами «Олимпийский» в Киеве проверяют на наличие взрывчатки
- Reuters
Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя председателя Национальной полиции Украины Александра Фацевича.
«Всего правопорядок (на стадионе. — RT) будут обеспечивать более 10 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины и спасателей ГСЧС Украины», — уточнил он.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции завершают мероприятия по обеспечению безопасности во время дебатов.
«Взрывотехнические группы и кинологи проверяют территорию», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в центре Киева перекрыли движение в связи с предстоящими дебатами Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский».
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