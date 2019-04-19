В центре Киева в преддверии дебатов перекрыли движение
- Reuters
Об этом информирует «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны.
До окончания мероприятия ограничения в движении транспорта будут действовать в том числе на Троицкой площади, улице Шоты Руставели, улицы В. Тютюнника.
«Киевлян и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что на дебаты между Порошенко и Зеленским в «Олимпийском» реализованы все билеты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что хотел бы посмотреть на это «любопытное зрелище».