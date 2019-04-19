В центре Киева в преддверии дебатов перекрыли движение

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Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение в центре Киева в связи с предстоящими дебатами Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский».
В центре Киева в преддверии дебатов перекрыли движение
  • Reuters

Об этом информирует «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны.

До окончания мероприятия ограничения в движении транспорта будут действовать в том числе на Троицкой площади, улице Шоты Руставели, улицы В. Тютюнника.

«Киевлян и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что на дебаты между Порошенко и Зеленским в «Олимпийском» реализованы все билеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что хотел бы посмотреть на это «любопытное зрелище».

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