В центре Киева в преддверии дебатов перекрыли движение

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение в центре Киева в связи с предстоящими дебатами Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский».

Об этом информирует «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны.

До окончания мероприятия ограничения в движении транспорта будут действовать в том числе на Троицкой площади, улице Шоты Руставели, улицы В. Тютюнника.

«Киевлян и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что на дебаты между Порошенко и Зеленским в «Олимпийском» реализованы все билеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что хотел бы посмотреть на это «любопытное зрелище».