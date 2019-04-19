Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов
- Reuters
«Сигнал будет открыт. Более 20 зарубежных каналов будут транслировать... Сигнал спокойно смогут принимать все каналы», — сказал он в беседе с телеканалом «112 Украина».
По его словам, остаются некоторые трудности с трансляцией со стадиона — такие дебаты расцениваются как политическая агитация и должны быть оплачены из штабов кандидатов.
Аласания не уверен, что это «просто сойдёт с рук». Он отметил, что это может обернуться штрафами от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания или от ЦИК.
Ранее сообщалось, что на дебаты в «Олимпийском», которые пройдут вечером 19 апреля, реализованы все билеты.
Сегодня в 19:00 и в 21:00 Ruptly будут показывать прямую трансляцию дебатов между Порошенко и Зеленским.