Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов

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Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на телевидении и на стадионе в Киеве будут иметь открытый сигнал, который смогут принять все каналы. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания.
Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов
  • Reuters

«Сигнал будет открыт. Более 20 зарубежных каналов будут транслировать... Сигнал спокойно смогут принимать все каналы», — сказал он в беседе с телеканалом «112 Украина»

По его словам, остаются некоторые трудности с трансляцией со стадиона — такие дебаты расцениваются как политическая агитация и должны быть оплачены из штабов кандидатов.

Аласания не уверен, что это «просто сойдёт с рук». Он отметил, что это может обернуться штрафами от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания или от ЦИК.

Ранее сообщалось, что на дебаты в «Олимпийском», которые пройдут вечером 19 апреля, реализованы все билеты.

Сегодня в 19:00 и в 21:00 Ruptly будут показывать прямую трансляцию дебатов между Порошенко и Зеленским.

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