Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на телевидении и на стадионе в Киеве будут иметь открытый сигнал, который смогут принять все каналы. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания.

«Сигнал будет открыт. Более 20 зарубежных каналов будут транслировать... Сигнал спокойно смогут принимать все каналы», — сказал он в беседе с телеканалом «112 Украина».

По его словам, остаются некоторые трудности с трансляцией со стадиона — такие дебаты расцениваются как политическая агитация и должны быть оплачены из штабов кандидатов.

Аласания не уверен, что это «просто сойдёт с рук». Он отметил, что это может обернуться штрафами от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания или от ЦИК.

Ранее сообщалось, что на дебаты в «Олимпийском», которые пройдут вечером 19 апреля, реализованы все билеты.

Сегодня в 19:00 и в 21:00 Ruptly будут показывать прямую трансляцию дебатов между Порошенко и Зеленским.