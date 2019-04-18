Вышинский прокомментировал ситуацию с выборами на Украине

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом в Киеве, прокомментировал ситуацию с выборами президента на Украине.

Он отметил, что в изоляторе следят за избирательной кампанией на Украине.

«Над Порошенко тюрьма откровенно смеётся. Смеются над человеком, который в 2014 году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать... Смеются в тюрьме и над тем, как за две недели до второго тура Порошенко начал признавать ошибки своего почти пятилетнего правления», — написал Вышинский в статье для РИА Новости из киевского следственного изолятора.

Он также не исключил, что Порошенко после проигрыша на выборах может оказаться в том же СИЗО (в так называемой Лукьяновской тюрьме).

«Многие мои соседи верят, что, проиграв на выборах, Порошенко рано или поздно окажется здесь, в Лукьяновке. Возможно, что и до осени — чтобы в октябре уже именно отсюда смог проголосовать на выборах в Раду», — заявил Вышинский.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в победе кандидата на пост президента страны Владимира Зеленского во втором туре выборов главы государства.

19 апреля Пётр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с Inforeactor оценил происходящее на Украине.