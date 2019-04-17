Порошенко сравнил текущие проблемы Украины с «угрозами» 2014 года

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что текущие проблемы страны можно сопоставить с «угрозами» 2013—2014 годов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Порошенко сравнил текущие проблемы Украины с «угрозами» 2014 года
  • РИА Новости

«Не хочу сгущать краски, но подчёркиваю, что риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013—2014 годах», — заявил он во время дискуссии с представителями общественных организаций в Киеве.

Основной задачей в таких условиях Порошенко назвал информирование общества о будущем страны и предлагаемых программах для решения проблем.

При этом, по его мнению, наиболее эффективным способом информирования должны стать дебаты кандидатов в президенты.

Ранее Порошенко выразил готовность «сделать всё» для проведения дебатов со своим оппонентом на выборах президента страны, шоуменом Владимиром Зеленским.

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