Порошенко призвал украинцев во время выборов сказать Путину «нет»

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко призвал граждан страны сказать «нет» президенту России Владимиру Путину во время выборов нового главы государства.
Порошенко призвал украинцев во время выборов сказать Путину «нет»
  • ©president.gov.ua

«В день выборов линия фронта не только на востоке. Линия борьбы с агрессором проходит через каждый избирательный участок. И, взяв в руки бюллетень, у меня просьба: скажите «нет» Путину, скажите «нет» таким, как они. Скажите и ставьте галочку за суверенное, европейское, независимое государство», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Ранее Порошенко заявил, что Владимир Путин является его главным оппонентом. По словам украинского лидера, «остальные боятся» об этом заявлять.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить