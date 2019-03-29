Порошенко призвал украинцев во время выборов сказать Путину «нет»

Украинский лидер Пётр Порошенко призвал граждан страны сказать «нет» президенту России Владимиру Путину во время выборов нового главы государства.

«В день выборов линия фронта не только на востоке. Линия борьбы с агрессором проходит через каждый избирательный участок. И, взяв в руки бюллетень, у меня просьба: скажите «нет» Путину, скажите «нет» таким, как они. Скажите и ставьте галочку за суверенное, европейское, независимое государство», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Ранее Порошенко заявил, что Владимир Путин является его главным оппонентом. По словам украинского лидера, «остальные боятся» об этом заявлять.