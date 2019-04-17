Бойко призвал Зеленского и Порошенко представить план урегулирования в Донбассе
- РИА Новости
«Прекращение войны — это ключевой вопрос, который беспокоит людей. Они все хотят сегодня окончания конфликта. И это первый вопрос, на который должны ответить с конкретным планом кандидаты в президенты Украины», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Порошенко заявил, что текущие проблемы страны можно сопоставить с «угрозами» 2013—2014 годов.
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты в Киеве 19 апреля.
Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с Inforeactor оценил происходящее на Украине в преддверии второго тура голосования, который состоится 21 апреля.