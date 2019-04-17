Бойко призвал Зеленского и Порошенко представить план урегулирования в Донбассе

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Один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала NewsOne призвал кандидатов на пост главы государства Петра Порошенко и Владимира Зеленского в ходе дебатов 19 апреля представить план по урегулированию конфликта на территории Донбасса.
Бойко призвал Зеленского и Порошенко представить план урегулирования в Донбассе
  • РИА Новости

«Прекращение войны — это ключевой вопрос, который беспокоит людей. Они все хотят сегодня окончания конфликта. И это первый вопрос, на который должны ответить с конкретным планом кандидаты в президенты Украины», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Порошенко заявил, что текущие проблемы страны можно сопоставить с «угрозами» 2013—2014 годов. 

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты в Киеве 19 апреля.

Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с Inforeactor оценил происходящее на Украине в преддверии второго тура голосования, который состоится 21 апреля.

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