МВД Украины открыло производства после появления новых билбордов с Порошенко
«По Украине действительно появились такие билборды. Но подчёркиваем, что на них не установлено исходных данных. Их уже в отдельных областях снимают. Уже зарегистрированы производства», — цитирует его УНН.
По словам Стойко, к настоящему времени личности граждан, причастных к размещению билбордов, не установлены.
Ранее сообщалось, что в ряде украинских городов стали появляться билборды с изображением затылка Петра Порошенко и надписью «конец».
The New York Times передавало, что президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму после «дебатов», которые Пётр Порошенко провёл в одиночку 14 апреля, не дождавшись на стадионе «Олимпийский» в Киеве своего оппонента Владимира Зеленского.