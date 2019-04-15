МВД Украины открыло производства после появления новых билбордов с Порошенко

Советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко заявил, что после появления в стране билбордов с изображением президента Петра Порошенко и надписью «конец» были зарегистрированы административные производства за нарушения правил предвыборной агитации.

«По Украине действительно появились такие билборды. Но подчёркиваем, что на них не установлено исходных данных. Их уже в отдельных областях снимают. Уже зарегистрированы производства», — цитирует его УНН.

По словам Стойко, к настоящему времени личности граждан, причастных к размещению билбордов, не установлены.

Ранее сообщалось, что в ряде украинских городов стали появляться билборды с изображением затылка Петра Порошенко и надписью «конец».

The New York Times передавало, что президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму после «дебатов», которые Пётр Порошенко провёл в одиночку 14 апреля, не дождавшись на стадионе «Олимпийский» в Киеве своего оппонента Владимира Зеленского.