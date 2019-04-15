Порошенко «твёрдо намерен» победить на выборах президента Украины

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил о «твёрдом намерении» одержать победу на выборах главы государства, второй тур которых назначен на воскресенье, 21 апреля.
Порошенко «твёрдо намерен» победить на выборах президента Украины
  • Reuters

«Я имею твёрдое намерение предотвратить негативные сценарии. Я имею твёрдое намерение выиграть президентские выборы. Я делаю для этого всё, что могу», — цитирует его «112 Украина»

Порошенко также отметил, что прикладывает максимум усилий для того, чтобы обеспечить политическую стабильность в стране.

Ранее кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил украинскую президентскую гонку.

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