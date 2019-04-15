Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским
- Reuters
Украинского лидера «ужаснуло», сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
В частности, он попытался процитировать некоторых героев проекта, использовав слово «грабительский» по отношению к политике Международного валютного фонда, рассказав о «взятках», которых требуют от государства, о «диктате» Запада и «опасениях» стран G7, вызванных «экономическим и политическим ростом Украины».
«Так выглядит сотрудничество с МВФ в сериале «Слуга народа» в глазах президента Голобородько... Я ужаснулся», — заключил Порошенко, слова которого встретили в зале смехом.
Ранее кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил украинскую президентскую гонку.