Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с представителями бизнеса рассказал о своих впечатлениях от сериала «Слуга народа» с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

Украинского лидера «ужаснуло», сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.

В частности, он попытался процитировать некоторых героев проекта, использовав слово «грабительский» по отношению к политике Международного валютного фонда, рассказав о «взятках», которых требуют от государства, о «диктате» Запада и «опасениях» стран G7, вызванных «экономическим и политическим ростом Украины».

«Так выглядит сотрудничество с МВФ в сериале «Слуга народа» в глазах президента Голобородько... Я ужаснулся», — заключил Порошенко, слова которого встретили в зале смехом.

Ранее кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил украинскую президентскую гонку.