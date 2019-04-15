Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Anadolu поддержал позицию Турции по закупкам у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400
  • © Министерство обороны РФ

По словам Лукашенко, США не разделяют позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации с российскими С-400. 

«Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать», — цитирует его БЕЛТА.

По мнению белорусского лидера, Анкару критикуют за суверенные решения, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что позиция Турции — правильная.

Ранее Эрдоган заявил, что российское предложение по системам ПРО выгоднее американского.

Также эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН возможность введения США санкций против ряда стран из-за покупки С-400.

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