В Киеве возле стадиона установили сцену команды Порошенко

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В украинской столице возле стадиона «Олимпийский» установили сцену избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.
В Киеве возле стадиона установили сцену команды Порошенко
  • © Петро Порошенко/Facebook

Отмечается, что сцену с двумя большими мониторами и звуковой аппаратурой поставили у центрального входа на стадион. Возле неё установлены рамки-металлоискатели.

При этом на мониторах сцены демонстрируется изображение человека, похожего на Порошенко с ирокезом, и надпись «Добавь драйва».

Также перед стадионом собираются люди без политической символики. 

Ранее Порошенко заявил, что его дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским запланированы на 14 апреля на стадионе «Олимпийский».

При этом в штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.

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