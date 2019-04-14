В Киеве возле стадиона установили сцену команды Порошенко
- © Петро Порошенко/Facebook
Отмечается, что сцену с двумя большими мониторами и звуковой аппаратурой поставили у центрального входа на стадион. Возле неё установлены рамки-металлоискатели.
При этом на мониторах сцены демонстрируется изображение человека, похожего на Порошенко с ирокезом, и надпись «Добавь драйва».
Также перед стадионом собираются люди без политической символики.
Ранее Порошенко заявил, что его дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским запланированы на 14 апреля на стадионе «Олимпийский».
При этом в штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.