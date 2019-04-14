В Киеве в преддверии приезда Порошенко усилили охрану возле стадиона

В украинской столице сотрудники правоохранительных органов усилили охрану в районе национального спортивного комплекса «Олимпийский», куда намерен приехать президент Украины Пётр Порошенко для дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что возле НСК «Олимпийский» находятся усиленные наряды полиции и Национальной гвардии Украины.

По данным агентства, обстановка в центре Киева спокойная, движение свободное.

Ранее Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты.

По словам действующего украинского президента, они запланированы на 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также 19 апреля на Общественном телевидении в 20:00.

В свою очередь, в штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.