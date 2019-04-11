В Крыму сравнили президентскую кампанию на Украине с реалити-шоу

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил президентскую кампанию на Украине с реалити-шоу, итоги которого не будут законными после государственного переворота в стране в 2014 году.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Не будут законными и итоги того реалити-шоу, которое сейчас разыгрывается на сопредельной с нами территории, независимо от его исхода и результата», — заявил Константинов на торжественном мероприятии по случаю пятой годовщины со дня принятия Конституции Республики Крым.

Он отметил, что участники предвыборной гонки на Украине соревнуются в том, «кто чья марионетка».

Константинов также назвал «верхом цинизма и демонстративного презрения» к своему народу слова президента Украины Петра Порошенко о готовности написать диктант на русском языке, который при этом «повсеместно преследуется и изгоняется».

С другой стороны, в Крыму выразили сомнения в способности второго кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, управлять государством при отсутствии опыта руководства «даже ЖЭКом».

Ранее команда Зеленского рекомендовала усилить его охрану после публикации штабом Порошенко ролика, на котором грузовик сбивает шоумена.