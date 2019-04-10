Порошенко намерен сдать анализы крови представителям VADA

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко в преддверии дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским намерен сдать анализы крови представителям VADA (Voluntary Anti-Doping Association).
Порошенко намерен сдать анализы крови представителям VADA
  • РИА Новости

«Порошенко пойдёт на «Олимпийский» в обозначенное Владимиром Кличко время», — цитирует Интерфакс-Украина собеседника из администрации президента.

В свою очередь, представитель VADA Анжела Сильва рассказала, что изучение взятых у кандидатов анализов крови будет проходить в США «на базе спортивной медицинской лаборатории», передаёт «Укринформ».

«Пробы крови, которые мы сегодня возьмём, будут отправлены и проанализированы на более чем 300 показателей», — уточнила Сильва.

5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.

Результаты анализов обоих впоследствии не выявили в их крови каких-либо запрещённых веществ.

Позднее украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко предложил кандидатам на пост президента страны пройти тест повторно.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить