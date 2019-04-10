Порошенко намерен сдать анализы крови представителям VADA
- РИА Новости
«Порошенко пойдёт на «Олимпийский» в обозначенное Владимиром Кличко время», — цитирует Интерфакс-Украина собеседника из администрации президента.
В свою очередь, представитель VADA Анжела Сильва рассказала, что изучение взятых у кандидатов анализов крови будет проходить в США «на базе спортивной медицинской лаборатории», передаёт «Укринформ».
«Пробы крови, которые мы сегодня возьмём, будут отправлены и проанализированы на более чем 300 показателей», — уточнила Сильва.
5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.
Результаты анализов обоих впоследствии не выявили в их крови каких-либо запрещённых веществ.
Позднее украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко предложил кандидатам на пост президента страны пройти тест повторно.
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.