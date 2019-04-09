Команды Порошенко и Зеленского призвали посоревноваться в жиме штанги

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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик призвал представителей команд кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского посоревноваться в жиме штанги и гантелей.
Команды Порошенко и Зеленского призвали посоревноваться в жиме штанги
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я предлагаю посоревноваться ЗЕ-команде и команде «Украине нужен Порох» в спорте, который, как всегда, объединяет. Участники — 40 млн граждан, дисциплина состоит из двух упражнений: жим штанги 100 кг лежа и жим гантелей по 30 кг сидя», — написал он.

По его словам, участники его флешмоба будут разделены по категориям в соответствии со своим возрастом.

«Победитель в каждой категории тот, кто сделает максимальное количество чистых повторений», — отметил он, призвав выкладывать видео своих тренировок в комментариях под соответствующим постом.

Также он добавил, что победитель в каждой категории получит приз в 50 тыс. гривен, которые сможет использовать «для своей спортивной карьеры или своего спортивного клуба».

По его словам, соревнования заканчиваются в 18:00 24 апреля.

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