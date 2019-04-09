В Госдуме оценили заявление Гройсмана о «зажатой долгом» Украине
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«Интересную информацию озвучил премьер-министр Украины в преддверии второго тура президентских выборов. Если посмотреть на риторику обоих кандидатов, можно увидеть общую черту — и Порошенко, и Зеленский скромно молчат о том, как будут решаться экономические проблемы на Украине: госдолг, который поглощает треть бюджета страны, скачкообразный рост тарифов, снижение уровня жизни украинцев», — пояснил Белик.
Также депутат отметил, что заявления, которые ранее делал украинский лидер Пётр Порошенко о продолжении реформ, звучат «как издевательство над людьми».
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент страна «зажата долгом».
16 марта Порошенко пообещал ежемесячное улучшение жизни на Украине.