В Госдуме оценили заявление Гройсмана о «зажатой долгом» Украине

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что в настоящий момент страна «зажата долгом».
В Госдуме оценили заявление Гройсмана о «зажатой долгом» Украине
  • ©duma.gov.ru

«Интересную информацию озвучил премьер-министр Украины в преддверии второго тура президентских выборов. Если посмотреть на риторику обоих кандидатов, можно увидеть общую черту — и Порошенко, и Зеленский скромно молчат о том, как будут решаться экономические проблемы на Украине: госдолг, который поглощает треть бюджета страны, скачкообразный рост тарифов, снижение уровня жизни украинцев», — пояснил Белик.

Также депутат отметил, что заявления, которые ранее делал украинский лидер Пётр Порошенко о продолжении реформ, звучат «как издевательство над людьми».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент страна «зажата долгом»

16 марта Порошенко пообещал ежемесячное улучшение жизни на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить