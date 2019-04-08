Гройсман заявил, что Украина «зажата долгом»

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент страна «зажата долгом».
Гройсман заявил, что Украина «зажата долгом»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

«Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и более высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его. Поэтому профессиональное и качественное управление госдолгом — это вопрос стабильности. ВВП должен расти, а долг уменьшаться», — отметил он.

Гройсман также указал, что в этом году треть бюджета страны будет направлена ​​на оплату долгов.

Вместе с этим в кабмине Украины заявили, что с 2016 года объём государственного долга стабильно снижается и к настоящему моменту достиг «безопасной границы».

Ранее сообщалось, что Украина в 2019 году должна будет выплатить по внешнему долгу $15,7 млрд.

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал заявление Гройсмана о том, что почти четверть госбюджета страны уйдёт на выплату долгов.

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