Украина в 2019 году должна будет выплатить по внешнему долгу $15,7 млрд

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Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 году составят $15,7 млрд. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Украина в 2019 году должна будет выплатить по внешнему долгу $15,7 млрд
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

В январе — марте этого года выплаты по валовому внешнему долгу составят $5,609 млрд, в том числе $4,28 млрд предстоит перечислить в счёт основной суммы, после чего во II и III кварталах сумма выплат снизится до $3,608 млрд и $3,919 млрд соответственно.

В IV квартале 2019 года сумма выплат составит $2,519 млрд.

Как сообщалось ранее, валовый внешний долг Украины по итогам IV квартала 2018 года возрос на $515 млн (или 0,45%) — до $114,71 млрд.

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что почти четверть госбюджета страны уйдёт на выплату долгов.

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