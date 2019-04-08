В посольстве США в Киеве планируют вести уроки русского для сотрудников
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«Посольство США в Киеве запрашивает услуги по проведению уроков украинского и русского языков для его сотрудников, а также их родственников, имеющих право посещать такие занятия. Учащихся надлежит вывести на базовый или продвинутый уровень владения этими языками, а также снабдить нужными для работы специализированными навыками коммуникации в области профессиональной деятельности и повседневной жизни», — говорится в заявке.
Как отмечается в документе, ориентировочный срок оказания услуг составит два года.
В 2018 году Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», определяющий его как единственный официальный в стране.
Кроме того, в законопроекте предлагается ввести экзамены для чиновников на знание украинского языка и штрафовать за «публичное унижение или презрение» к нему.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такого рода нововведения «расходятся прежде всего с нормами Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка, других языков нацменьшинств».