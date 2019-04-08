В посольстве США в Киеве планируют вести уроки русского для сотрудников

Короткая ссылка
Посольство США в Киеве запрашивает услуги по проведению уроков украинского и русского языков для своих сотрудников, а также их родственников. Об этом говорится в новом контракте, опубликованном на сайте госзакупок США.
В посольстве США в Киеве планируют вести уроки русского для сотрудников
  • © Google maps

«Посольство США в Киеве запрашивает услуги по проведению уроков украинского и русского языков для его сотрудников, а также их родственников, имеющих право посещать такие занятия. Учащихся надлежит вывести на базовый или продвинутый уровень владения этими языками, а также снабдить нужными для работы специализированными навыками коммуникации в области профессиональной деятельности и повседневной жизни», — говорится в заявке. 

Как отмечается в документе, ориентировочный срок оказания услуг составит два года.

В 2018 году Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», определяющий его как единственный официальный в стране. 

Кроме того, в законопроекте предлагается ввести экзамены для чиновников на знание украинского языка и штрафовать за «публичное унижение или презрение» к нему.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такого рода нововведения «расходятся прежде всего с нормами Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка, других языков нацменьшинств».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить