Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»

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Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».

По её словам, украинцы являются «слабой нацией», поскольку позволяют себя «унижать».

«И у нас тут ещё заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё», — сказала она.

Также Фарион заявила, что русскоязычные жители Украины не должны получать образование и работу, если не знают украинского языка.

В апреле 2018 года Фарион назвала русскоязычных граждан умственно отсталыми.

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