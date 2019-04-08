Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»
По её словам, украинцы являются «слабой нацией», поскольку позволяют себя «унижать».
«И у нас тут ещё заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё», — сказала она.
Также Фарион заявила, что русскоязычные жители Украины не должны получать образование и работу, если не знают украинского языка.
В апреле 2018 года Фарион назвала русскоязычных граждан умственно отсталыми.