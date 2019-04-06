В штабе Зеленского рассказали, в каком случае шоумен пожмёт руку Порошенко

Дмитрий Разумков, спикер предвыборного штаба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что шоумен в случае проигрыша на выборах пожмёт руку своему оппоненту Петру Порошенко.

«Я думаю, что этого не произойдёт (поражения. — RT), но думаю, что да (пожмёт руку. — RT). Если это будет честная победа оппонента, хотя я не верю в это, но я уверен, что, если победа будет честной, Зеленский это сделает», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты между Зеленским и Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Депутат Госдумы России Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.