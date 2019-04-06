Вакарчук прокомментировал предстоящие дебаты Порошенко и Зеленского
«Будут дебаты или не будут. Где они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор?» — написал Вакарчук в Facebook.
По словам музыканта, в течение всей президентской кампании «содержание подменяется формой».
«Идёт постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала», — отметил он.
Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты между Зеленским и Порошенко.
Депутат Госдумы России Константин Затулин во время беседы с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.