Вакарчук прокомментировал предстоящие дебаты Порошенко и Зеленского

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Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прокомментировал ситуацию с подготовкой к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Будут дебаты или не будут. Где они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор?» — написал Вакарчук в Facebook.

По словам музыканта, в течение всей президентской кампании «содержание подменяется формой».

«Идёт постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала», — отметил он.

Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты между Зеленским и Порошенко.

Депутат Госдумы России Константин Затулин во время беседы с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.

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